Чикаго, США, , 23:24 — REGNUM Морг вместимостью в две тысячи тел готовятся открыть близ Чикаго (штат Иллинойс), передаёт 9 апреля CNN.

По данным властей округа Кук, где, возможно, начнёт работать морг, количество летальных исходов в штате может оказаться таким, что мест в действующих моргах не хватит.

Кроме того, власти Кука выделили деньги на закупку 20 трейлеров-рефрижераторов, 14 из которых уже приобретены. Если в моргах при больницах не хватит мест, эти машины будут распределены между ними.

Напомним, в США количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 432 тысяч, количество летальных исходов — 14 800.

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