Оттава, , 23:23 — REGNUM Студия Cradle Games, разрабатывающая игру Hellpoint и издательская компания tinyBuild объявили, что они решили отложить её релиз на второй квартал 2020 года. Об этом 9 апреля сообщил портал DSOGaming.

Изначально планировалось, что игра выйдет в апреле 2020 года. Однако разработчики решили, что им потребуется дополнительное время, чтобы внести в Hellpoint необходимые корректировки. Они пришли к такому выводу после того, как получили сообщения от геймеров, поигравших в ранее выпущенную бесплатную главу Thespian Feast.

При этом Cradle Games выложила в сеть новый короткий трейлер, в котором показан главный герой игры — андроид, известный как The Spawn.

Hellpoint будет представлять собой мрачную научно-фантастическую RPG с достаточно жутким сеттингом (мир, в которой происходит действие игры). Многие геймеры характеризуют её как «Dark Souls в космосе».

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