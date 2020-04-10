Приштина, , 00:15 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 9 апреля провела встречу с послом Италии в Косово Николой Орландо.

В сообщении, опубликованном парламентом Косово, говорится, что в ходе встречи Османи предоставила послу копию оригинала Конституции Республики Косово (9 апреля — День Конституции Косово).

Косовский политик подчеркнула, что Конституция Косово — это не только закон, обладающий высшей юридической силой, но и выражение стремления народа Косово к формированию собственного государства.

Также политики обсудили меры, предпринимаемые правительством Косово для борьбы с пандемией коронавируса, а также ответственность, лежащую на парламенте Косово в этой связи.

На данный момент в Италии выявлено 143,6 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В Косово выявлено 224 случая заболевания.

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