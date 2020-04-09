Вашингтон, , 23:18 — REGNUM После выявления коронавируса у одного из членов экипажа атомного авианосца CVN-68 USS Nimitz, в составе американских ВМС стало уже четыре корабля данного класса, несущих на своём борту COVID-19.

Об этом сообщил 9 апреля американский журнал Politico.

По информации издания, на авианосце CVN-68 USS Nimitz уже объявлен карантин, командование пытается выяснить все контакты заражённого моряка и проверить этих людей на коронавирус.

Напомним, авианосец ВМС США USS Theodore Roosevelt является самым известным из военно-морских носителей коронавируса. Однако, кроме него, случаи заражения коронавирусом были обнаружены среди экипажей атомных авианосцев ВМС США Ronald Reagan и Carl Vinson.

Как сообщало ИА REGNUM, США на сегодняшний день являются самым крупным очагом пандемии коронавируса в мире.