Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Более 450 тысяч выявленных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США. Об этом 9 апреля сообщает университет Джона Хопкинса, ведущий собственную статистику на основе обработки данных федеральной и местной статистики.

По состоянию на 23:00 мск в США подтверждён 451 491 случай заражения коронавирусной инфекцией. Погибло от последствий заболевания COVID-19 уже 15 938 человек.

Выздоровело на сегодняшний день 24 790 пациентов.

США сейчас находится на первом месте в мире по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом и на втором месте по количеству умерших от последствий заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном количестве погибших за сутки пациентов с выявленным коронавирусом в американском штате Нью-Йорк.

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