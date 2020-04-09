Канберра, , 23:09 — REGNUM Коронавирусная инфекция распространилась на Австралию. Общее количество подтвержденных случаев в стране превысило 6,1 тыс. человек и продолжает увеличиваться, а общее количество летальных исходов достигло 51, сообщает 9 апреля Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные австралийским минздравом.

В связи с распространением эпидемии премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в очередной раз обратился к населению с призывом к соблюдению режима самоизоляции, особенно в связи с приближающейся католической Пасхой, которая в 2020 году отмечается 12 апреля.

Сообщается также, что глава МИД Мэрис Пейн, по ее словам, предпринимает меры по возвращению нескольких сотен сограждан из Аргентины, Перу и ЮАР, где они находились в туристических поездках.