Тверь, , 23:08 — REGNUM В Тверской области соблюдаются все меры по предотвращению распространения коронавируса. Также в новых условиях принимаются меры поддержки региональной экономики, по работе организаций и предприятий в текущей ситуации, поддержке граждан старшего поколения, дистанционном обучении школьников. Об этом губернатор Игорь Руденя рассказал 9 апреля в прямом эфире «России 24». В частности, отметил глава региона, на данный момент общественный транспорт, который работает в Твери и Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок, перешёл на график рабочего дня.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире «Россия 24» Пресс-служба правительства Тверской области

«Соблюдаются все меры безопасности. Проводится регулярная дезинфекция салонов автобусов на каждой конечной остановке по каждому маршруту», — сказал Игорь Руденя.

В регионе, рассказал губернатор, принято решение об автоматическом продлении льготного проезда на май для всех льготных категорий пассажиров, если они не пользовались в апреле социальной картой.

В регионе дезинфицируют дороги и тротуары — обработка проводится специальным раствором, безопасным для жителей, управляющими компаниями обрабатываются подъезды и лифты в многоквартирных домах. Также глава региона рассказал об обеспечении жителей защитными средствами

«В первую очередь, проходит распределение и снабжение медицинскими масками тех, кто находится сегодня в зоне повышенного риска. Мы наладили производство масок для медицинских работников, сотрудников МЧС, правоохранителей, волонтёров, социальных служб. Все предприятия, которые сегодня открываются, также в числе получателей этих масок. Затем маски появятся в широкой продаже», — сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что в случае невозможности оплатить счета по коммунальным платежам дистанционно, можно воспользоваться отсрочкой — никаких пеней начисляться не будет.

Также глава региона сообщил, что до 1 мая ветераны Великой Отечественной войны и «дети войны» получат региональные выплаты ко Дню Победы. Выплаты будут переведены на банковскую карту или доставлены почтальонами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов выступил с новыми инициативами по поддержке экономики и жителей страны в условиях борьбы с распространением коронавируса. В Тверской области работа по направлениям, обозначенным главой государства, уже ведётся.