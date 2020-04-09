Петрозаводск, , 23:08 — REGNUM Доставкой еды займется сеть кинотеатров «Мираж Синема» в условиях эпидемии коронавируса.

Из-за того, что кинотеатры сети закрыты на неопределенное время, перед владельцами бизнеса остро встала проблема его сохранения. Единственным возможным альтернативным источником дохода стала еда, которая обычно предлагается зрителям в ресторанных зонах киноцентров. Быстро развернуть службу доставки удалось благодаря многолетнему сотрудничеству с бистро Pure.

В меню доставки — пицца, которая уже полюбилась посетителям кинотеатров, стритфуд, безалкогольные напитки и снеки, в том числе, свежий попкорн и начос. В будущем планируется доставлять горячие блюда, супы, бизнес-ланчи.

В целях экономии для оформления заказов компания использует те же ресурсы, что раньше использовались для онлайн-продажи билетов. Заказ можно будет оформить на сайте сети, в Instagram и ВКонтакте.

Пока что сервис в тестовом режиме действует только в Петрозаводске, в случае успеха, он будет распространен и на другие города, где существуют кинотеатры «Мираж Синема».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса кинотеатры, театры и другие культурные учреждения в стране закрыты как минимум до конца апреля.