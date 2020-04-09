Москва, , 23:06 — REGNUM Новый коронавирус может перейти в разряд сезонных заболеваний после того, как иммунитет к нему выработается более чем у половины населения Земли. Об этом заявил генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Безусловно, пандемия завершится и перейдёт в формат сезонного заболевания», — сказал он в эфире «Первого канала».

Максютов отметил, что сам коронавирус «продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа».

По его словам, для этого иммунитет должен быть у 50−60% населения планеты, он может выработаться как в результате перенесённого заболевания, так и благодаря вакцинации.