Пекин, , 23:00 — REGNUM Руководящая рабочая группа Госсовета КНР, возглавляемая премьером Ли Кэцяном, потребовала усилить меры пограничного контроля и тестирования прибывающих в Китай для выявления заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает 9 апреля Синьхуа.

Наибольшее внимание, помимо приграничных регионов, будет уделяться портовым городам, в которые планируется направить дополнительные ресурсы, предназначенные для пополнения запасов медицинских препаратов и средств. Констатировав быстрое распространение пандемии коронавируса в мире, члены рабочей группы призвали сограждан воздерживаться от заграничных поездок, сократив их число до минимума, но при этом сохранить регулярность трансграничных грузоперевозок.

Рабочей группой также обсуждался и был решен вопрос о продвижении совместных механизмов профилактики и эпидемического контроля с сопредельными странами.

Напомним, что после преодоления последствия эпидемии, большинство случаев заболеваний коронавирусной пневмонией связано с завозом инфекции из-за рубежа.