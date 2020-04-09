Москва, , 22:54 — REGNUM Летнее солнце и усиление ультрафиолетового излучения может оказать положительное влияние на ситуацию с пандемией коронавируса CОVID-19, заявил 9 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, есть надежда, что летнее яркое солнце поможет снизить темпы заболеваемости COVID-19.

«Коронавирусная инфекция меньше имеет сезонный характер. Мы надеемся все-таки, что ультрафиолетовые лучи с большим количеством солнца действительно помогут», — сказал Михаил Мурашко.

Стоит отметить, что учёные ещё не пришли к однозначному мнению о степени влияния тёплой солнечной погоды на ситуацию с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мурашко сообщил, что в России в конце апреля будут готовы около 100 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19.

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