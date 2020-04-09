Москва, , 22:54 — REGNUM Специальный чартерный рейс с гражданами Италии, желающими вернуться на родину, отправился вечером 9 апреля из Москвы. Об этом сообщается на странице итальянского посольства в России в Facebook.

Как уточняется, самолёт итальянской авиакомпании Neos вылетел из аэропорта «Шереметьево». Промежуточным пунктом будетпетербургский аэропорт «Пулково», оттуда борт уже отправится в Рим. Ожидается, что в итальянскую столицу самолёт прибудет ночью.

Напомним, в Италии официально подтверждено уже более 139 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 17,6 тысячи человек скончались от заболевания, около 26,5 тысячи пациентов излечились.