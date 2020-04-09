Кейптаун, 9 апреля 2020, 22:48 — REGNUM Действие введённых из-за пандемии ограничительных мер продлили в ЮАР до конца апреля, сообщает 9 апреля News24.
Соответствующее объявление сделал южноафриканский президент Сирил Рамафоса, продлив на две недели срок общенационального карантина, поскольку карантинный режим показал свою эффективность.
Напомним, карантин был введён в ЮАР с 23 марта до 16 апреля. В стране количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1845, летальных исходов 18.
Читайте ранее в этом сюжете: В ЮАР закроют больницу из-за массового заражения коронавирусом