Иерусалим, , 22:47 — REGNUM До 86 человек возросло количество погибших пациентов с выявленным заболеванием COVID-19 в Израиле. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным на 21:00 по местному времени, общее количество подтверждённых случаев заражения в Израиле составило 9968, выздоровели 1 011 пациентов.

Состояние 166 заболевших оценивается медиками как тяжёлое, из них 121 пациент подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В настоящее время в Израиле в связи с празднованием иудейского праздника Песах был ужесточён карантин по коронавирусу на всей территории страны. Несмотря на то, что комендантский час в стране был отменён, междугороднее сообщение остаётся закрытым, а движение общественного транспорта прекращено. Порядок в населённых пунктах обеспечивают военные и полиция.

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