Москва, , 22:45 — REGNUM В российских больницах к концу апреля будет подготовлено около 100 тыс. коек для пациентов с коронавирусной пневмонией CОVID-19, заявил 9 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

Кроме того, министр здравоохранения сообщил, что кроме материального обеспечения решается вопрос подготовки медперсонала.

«Система здравоохранения сегодня работает в стрессовых условиях, мы перепрофилировали часть коек, в общей сложности по стране до конца месяца должно быть развернуто почти 95 тысяч коек», — сказал Михаил Мурашко и пояснил, что такие показатели достигнуты благодаря перепрофилированию койко-мест, ранее использовавшихся для оказания других видов медицинской помощи.

Лечение пациентов с пневмонией будет осуществляться так же, как и лечение больных COVID-19, без окончательного диагноза.

Это обусловлено тем, что течение коронавирусного заболевания может быть очень стремительным, пояснил глава Минздрава России.

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