Вашингтон, , 22:36 — REGNUM В сеть выложили несколько коротких видео, в которых показаны моменты геймплея будущей игры Mortal Shell. Ролики были опубликованы 9 апреля на портале DSOGamig.

Ролики позволяют геймерам получить представление об игровом процессе Mortal Shell, которая многим напомнила игры серии Dark Souls. К сожалению, качество опубликованных видео оставляет желать лучшего.

https://twitter.com/MortalShellGame/status/1247539987387576320

https://twitter.com/MortalShellGame/status/1246452775443103744

https://twitter.com/MortalShellGame/status/1246180916805931008

Ранее издательская компания Playstack опубликовала первый трейлер Mortal Shell. Ожидается, что игра выйдет в продаже в третьем квартале 2020 года.

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