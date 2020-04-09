Буэнос-Айрес, , 22:32 — REGNUM Около 150 граждан России ждут возможности вылета на родину с территории Аргентины. Об этом 9 апреля сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Феоктистов пояснил, что всего отправки в Россию дожидаются в Аргентине около 150 российских граждан. Это число постоянно меняется, так как время от времени появляются новые обращения, а уже подавшие обращение граждане принимают решение дождаться окончания карантина на месте.

При этом посол отметил, что для работников российского диппредставительства помощь гражданам РФ, находящимся в Аргентине, является приоритетной задачей. Большинство людей подпали под критерии, необходимые для получения ими материальной помощи, обещанной правительством РФ, часть из них уже получила эту помощь.

Феоктистов уточнил, что случаев заражения коронавирусом среди российских туристов, застрявших в Аргентине, нет. Сотрудники консульского отдела круглосуточно находятся на связи с российскими гражданами и помогают им с доставкой лекарств и решением других возникающих проблем. По данным работников посольства, среди туристов нет никого, кто бы находился в критической ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о графике вывозных авиарейсов для граждан РФ за рубежом, которые были сформированы Росавиацией на период до 13 апреля.

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