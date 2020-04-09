Тирана, , 23:05 — REGNUM За 9 апреля в Албании было выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, всего в результате обследования 3223 образцов в стране было выявлено 409 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

9 апреля победу над вирусом одержали ещё 11 человек. Общее число выздоровевших составляет уже 165 человек.

Число жертв коронавируса в Албании достигло 23. 9 апреля от заболевания скончалась 72-летняя жительница Тираны.

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