Могадишо, , 22:26 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения вирусом SARS-CoV-2 впервые зарегистрирован в Сомали, передаёт 9 апреля ВВС.

По данным минздрава, скончался мужчина в возрасте 58 лет. Заразился он на территории Сомали, которую не покидал.

Напомним, по состоянию на 9 апреля, в Сомали подтверждёно 12 случаев инфицирования коронавирусом. Первый случай заражения в стране был подтверждён 16 марта.

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