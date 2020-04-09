Санкт-Петербург, , 22:19 — REGNUM Видеообращения с поддержкой врачам и медсестрам, которые оказываются изолированными вместе с пациентами в закрытых из-за коронавируса больницах записали звезды шоу-бизнеса в рамках проекта #ВыГерои.

Идея проекта принадлежит Татьяне Суровцевой, главврачу петербургской больницы №20, одной из закрытых на карантин из-за случаев коронавируса. Во флэшмобе уже приняли участие актер Константин Хабенский, футболист Александр Кержаков, певица Татьяна Буланова и многие другие.

Напомним, некоторые обычные больницы оказываются закрыты на карантин из-за обнаружения в них случаев коронавируса. Вместе с пациентами на изоляции приходится оставаться и всему медицинскому персоналу.