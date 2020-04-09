Рига, , 22:12 — REGNUM Латвии необходимо 600 000 хирургических масок, 200 000 респираторов и 100 000 защитных комбинезонов еженедельно. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUDG), лейтенант-полковник Мартиньш Балтманис на пресс-конференции.

Балтиньш рассказал, что распределение защитных средств производится согласно шкале приоритетов. По его словам, первые — медицинская отрасль, которая потребляет 40% защитных средств, затем службы социальной опеки министерства благосостояния — 37%, далее — самоуправления.

57% требуемых самоуправлениями защитных средств — это маски, добавил он.

Директор Национальной службы здоровья (NVD) Эдгар Лабсвир на пресс-конференции добавил, что запаса защитных средств в больницах Латвии и на складах хватит примерно на месяц и необходимо продолжить закупки.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.