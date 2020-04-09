Амстердам, 9 апреля 2020, 22:05 — REGNUM Долгожительница из Нидерландов излечилась от COVID-19, сообщает 9 апреля NU.nl.
Выздоровела жительница одной из голландских деревень, которая является самым старым человеком на планете, — Корнелии Рас 107 лет.
Отмечается, что Корнелия подхватила вирус в церкви во время службы. Однако она, успешно пройдя лечение, 6 апреля была выписана из больницы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нидерландах в конце марта от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина.
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