Прага, , 22:01 — REGNUM Факт получения письма от министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой передать России памятник маршалу СССР Ивану Коневу, снесённый недавно в Праге, подтвердил 9 апреля руководитель отдела коммуникаций минобороны Чехии Ян Пейшек.

Пейшек подтвердил получение письма ведомством и заявил, что ответ на него будет подготовлен. Как пояснил Пейшек, памятник является имуществом Праги-6, так как речь не идёт о военном захоронении.

«Этот памятник — не наш, поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Не можем передать то, что не наше», — так ответил на вопрос сетевого издания Parlamentní Listy Пейшек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о письме главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с просьбой как можно скорее передать России памятник маршалу СССР Ивану Коневу.

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