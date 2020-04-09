Екатеринбург, , 22:08 — REGNUM Уже в 2020 году жителям Нижнего Тагила представят новый экопарк в черте города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Власти определили подрядчика для строительства — возводить парк будет МУП «Тагилдорстрой». Парк откроют не позднее начала ноября 2020 года.

В экопарке представят как газоны, деревья и клумбы, так и детские площадки вместе с дорожками для самокатов и катания на роликах. Располагаться всё будет в микрорайоне Муринские пруды на площади 7 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Нижнем Тагиле открыли парк скульптур советского периода. Проект приурочили к 75-летию городского музея изобразительных искусств.

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