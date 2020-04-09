Скопье, , 23:46 — REGNUM За последние 24 часов в Северной Македонии было выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего на 9 апреля в стране выявлено 663 случаев заболевания.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в стране проведен 6571 тест на коронавирус.

37 граждан Северной Македонии уже излечились от коронавируса, 30 не пережили борьбу с болезнью.

Сегодня, 9 апреля правительство Северной Македонии объявило о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких.

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