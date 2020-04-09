Мадрид, , 21:57 — REGNUM Парламент Испании утвердил решение о продлении режима повышенной готовности в стране из-за пандемии коронавируса до 26 апреля. За соответствующий документ проголосовали 270 депутатов, 54 высказались против, ещё 25 депутатов воздержались.

В последние дни темпы распространения коронавирусной инфекции на территории страны стали замедляться. Тем не менее Испания, наряду с США и Италией, входит в первую тройку стран по количество заболевших и умерших от коронавируса.

По последним данным, в Испании официально подтверждено уже более 150 тысяч случаев заражения вирусом, более 15 тысяч пациентов скончались от заболевания.