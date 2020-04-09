Рига, , 21:54 — REGNUM Образовательный канал министерства образования Латвии для удалённого обучения Tava klase («Твой класс») смотрят 240 тыс. человек. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, программы Tava klase на канале ReTV смотрят в среднем 100 000 человек в день, на канале Sportacentrs.com (http://sportacentrs.com/) около 80 000? и на сайте минобразования www.tavaklase.lv (http://www.tavaklase.lv/) — 60 000.

Отмечается, что кроме жителей Латвии обучающие программы на латышском для учеников разных классов смотрели в США, Эстонии, Германии, Бельгии, Швеции, России, Ирландии и Финляндии. То есть в странах, где довольно широко представлена латышская эмигрантская диаспора.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.