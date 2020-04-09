Лондон, , 21:45 — REGNUM Британского премьер-министра Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату, сообщает 9 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на представителя офиса главы британского правительства.

«Премьер-министр сегодня вечером был переведен из реанимации обратно в палату, где будет находиться под внимательным наблюдением на раннем этапе выздоровления. Он в отличном настроении», — цитирует агентство заявление представителя канцелярии премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 апреля Джонсон был доставлен в больницу, а 6 апреля Лондон официально признал, что глава правительства страны находится в реанимации из-за коронавирусной пневмонии.

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