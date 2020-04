Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Актёр озвучки Трой Бейкер намекнул геймерам, что вскоре они могут получить некие«большие новости». Об этом 9 апреля сообщил портал Comicbook.

«Скоро появятся большие новости. Оставайтесь на связи», — написал Бейкер на своей странице в Twitter.

Издание отмечает, что, возможно, публикация актёра не имеет никакого отношения к видеоиграм, однако если учесть, что он был связан с проектами The Last of Us Part 2 и Marvel's Avengers, многие геймеры тут же сделали соответствующие выводы.

https://twitter.com/TroyBakerVA/status/1247706452904402944

Sony 2 апреля 2020 года объявила о переносе релиза The Last of Us Part 2 на неопределённый срок. В январе 2020 года компания Square Enix сообщила, что она решила отложить выход Marvel’s Avengers на сентябрь 2020 года.

