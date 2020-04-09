Гавана, , 21:38 — REGNUM До 15 человек возросло количество умерших пациентов с выявленным заболеванием COVID-19 на Кубе. Об этом 9 апреля сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на директора управления эпидемиологии минздрава страны Франсиско Дурана.

За последние сутки на Кубе скончались три человека, подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество выявленных случаев заражения в стране достигло 515. За сутки было исследовано 1315 случаев, всего специалистами было исследовано более десяти тысяч взятых проб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обвинениях Кубой США в экономической блокаде, которая является серьёзным препятствием для приобретения средств против пандемии коронавируса.

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