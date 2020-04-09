Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 21:22 — REGNUM Первый из трёх транспортных самолётов Ил-76 доставил помощь из России в Республику Сербскую (входит в состав Боснии и Герцеговины). Трансляцию прибытия борта в аэропорт города Баня-Лука вело национальное телевидение Республики.

Самолёт встречали представители высшего руководства Республики Сербской. В делегацию встречающих вошли: член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович, премьер Республики Сербской Радован Вишкович, а также российский посол в Сараево Петр Иванцов.

Цвиянович поблагодарила Россию за помощь, отметив, что важный груз с лекарствами и медобородованием, а также специалисты высочайшего уровня прибыли в страну очень оперативно, после обращения Милорада Додика через Сергея Лаврова к президенту РФ Владимиру Путину.

Иванцов сообщил, что в Республику Сербскую были отправлены три транспортных самолёта Минобороны РФ, чтобы помочь ей в тяжёлой ситуации. Сюда будет доставлена техника для проведения дезинфекции, специалисты-медики, чтобы работать с местными врачами, а также необходимые средства защиты и медоборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке российских специалистов-эпидемиологов в Боснию и Герцеговину.

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