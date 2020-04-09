Париж, , 21:14 — REGNUM В больницах и других медико-социальных учреждениях Франции умерло от коронавируса более 12 тыс. человек, заявил 9 апреля на брифинге глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, за прошедшие сутки медики Франции зарегистрировали 424 смертельных исхода коронавирусной пневмонии.

Общее число жертв пандемии в стране на 9 апреля составляет 12 210 человек, сообщил Жером Саломон.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражено коронавирусом свыше 1,35 млн человек.

Главными очагами пандемии продолжают оставаться Западная Европа и США.

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