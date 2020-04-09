Санкт-Петербург, , 21:15 — REGNUM Петербургский завод Gillette направил 500 тыс. одноразовых бритв медикам Петербурга, Москвы, Московской, Ленинградской, Кемеровской и Новосибирской областей через Фонд продовольствия «Русь». Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в компании.

Для этого рабочие завода провели благотворительную смену 5 апреля, направив медикам всю выпущенную в тот день продукцию. Ее должно хватить на месяц. Дополнительно Gillette выделит еще 500 тыс. бритв для медицинского персонала в других регионах России, доведя суммарный объем пожертвования до 1 млн.

«Задача Gillette в этот непростой период — помочь медработникам на передовой, направив усилия на обеспечение их безопасности. Чистое бритье способствует более плотному прилеганию маски к лицу, обеспечивая тем самым более эффективную защиту здоровья врачей, медбратьев и медицинских волонтеров», — заявил коммерческий директор корпорации Procter&Gamble в Восточной Европе Роман Медведев.

Ранее компания, которой принадлежит бренд Gillette и ряд других, объявила о передаче в Фонд продовольствия «Русь» 76 тонн продукции 16 своих ведущих брендов людям, находящимся в группе высокого риска. Это позволит обеспечить товарами первой необходимости более 21 тыс. пенсионеров и членов малообеспеченных семей в Москве, Петербурге, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре, Кемерово и других городах.

Напомним, 9 апреля петербургский завод Hyundai, несмотря на собственное закрытие из-за ограничительных мер по коронавирусу, передал городу 18 автомобилей для детских врачей — по числу районов Петербурга — чтобы они не пользовались общественным транспортом.

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