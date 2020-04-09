Нур-Султан, , 21:02 — REGNUM До восьми человек возросло количество погибших от последствий заражения коронавирусом в Казахстане. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждён 781 случай заражения коронавирусной инфекцией, восемь пациентов с выявленным коронавирусом скончались. За прошедшие сутки зафиксирован один случай летального исхода.

Скончался житель города Павлодара, расположенного на севере республики, 84-летний мужчина был госпитализирован 8 апреля, проведённый ему анализ на коронавирус дал положительный результат. Пациенту изначально была диагностирована внебольничная полисегментарная пневмония средней степени тяжести и хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 750 выявленных случаях заражения коронавирусом в Казахстане.

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