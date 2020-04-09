Санкт-Петербург, , 20:59 — REGNUM Фитнес-клуб Strong во Фрунзенском районе Петербурга вынужден был закрыться по решению суда в связи с тем, что допустил работу при «карантинных» ограничениях. Об этом 9 апреля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Ранее на юридическое лицо ООО «Стронг» составили протокол по статье 6.3 КоАП РФ.

Сотрудник Юго-Западного территориального отдела управления Роспотребнадзора проследил за клубом на Бухарестской улице, 118, и выяснил, что 31 марта в 16:30 «в условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19» это заведение работало, петербуржцы внутри занимались спортом.

Здание опечатали, протоколы составляли с участием генерального директора компании. Он вину в содеянном не признал и с протоколами не согласился.

«Пояснил, что незаконную деятельность не осуществлял, услуги никакие не предоставлял, у всех присутствующих в фитнес-центре на руках имелись документы, подтверждающие их принадлежность к профессиональному спорту», — заметили в суде.

Однако суд не внял доводам бизнесмена, в связи с чем в качестве наказания приостановил деятельность фитнес-центра на месяц.

Ранее в Петербурге по тем же причинам закрыли караоке-бар, цветочный магазин и другие заведения, которым запрещено работать в условиях угрозы коронавируса.

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