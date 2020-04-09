Донецк, , 20:53 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не планирует отменять парад Победы из-за пандемии коронавируса, однако он может пройти без зрителей. Об этом он заявил 9 апреля в ходе видеоконференции оперативного штаба «Здоровое движение».

«Для нас в 75-ю годовщину особенно важно провести парад. Решения будут приниматься в самый последний момент, но я пока склоняюсь к тому, что мы должны его провести, несмотря ни на что», — сказал Пушили.

Он не исключил, что парад может быть проведён без зрителей, в таком случае мероприятие будет транслироваться по республиканским телеканалам.

Глава ДНР добавил, что никто не может дать прогнозов о дальнейшем развитии событий, но «если ситуация останется хотя бы в рамках того, что сейчас, парад должен пройти».