Дублин, , 20:51 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ирландии достигло 6574, сообщили 9 апреля в ирландском минздраве.

Количество летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло в стране 263. За сутки в Ирландии выявлено пять сотен заболевших и 28 смертей от COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ирландии до 12 апреля объявлен карантин. Жителям запрещено собираться большими группами и не рекомендовано выходить из дома.

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