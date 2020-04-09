Санкт-Петербург, , 20:55 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге наступит несколько позже, чем в Москве, поэтому у города есть определенное время для того, чтобы подготовиться к самым тяжёлым дням. Однако избежать их не удастся. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил 9 апреля ректор Первого медицинского университета им. Павлова Сергей Багненко.

По его словам, Петербург, в котором количество инфицированных значительно меньше, чем в Москве, тем не менее «может прямо смотреть на пример столицы и готовиться приблизительно к такому же развитию событий».

«У нас нет оснований думать, что в Петербурге будет по-другому. Я так понимаю, что готовиться надо к этому. То, что у нас на сегодня хватает ресурсов в больницах, это не значит, что пик пройден. Пик еще впереди, и он будет чуть позже, чем у Москвы», — сказал специалист.

Этот прогноз поддержал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение и сам медик по специальности.

«Пик находится еще впереди. Поэтому мы концентрируем все ресурсы, которые сейчас наращиваются в медучреждениях города, чтобы быть готовыми к увеличению количества поступивших», — сказал чиновник.

Эргашев отметил, что ситуация в Петербурге с COVID-19 контролируется, но каждый день осложняется.

«Если в конце марта число заболевших коронавирусом составляло 16 человек, то за последний день заболело 44 человека. Всего в Петербурге 373 заболевших. В больницах города с коронавирусом находятся 296 из них. Четыре пациента скончались», — напомнил вице-губернатор.

Сейчас в Петербурге в пяти стационарах развернуто 3573 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. К 25 апреля будут развернуты 5411 коек в 14 медучреждениях. Если и этого не хватит, к 22 апреля планируется развернуть 17 171 койку.

В Северной столице имеется 214 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «При необходимости мы сможем развернуть 1784 аппарата. Во-первых, городское правительство на этой неделе приобретает 23 аппарата. Еще 500 — будет передано из других медицинских организаций», — отметил вице-губернатор Эргашев.

Специалисты призывают петербуржцев сохранять режим изоляции, чтобы разорвать цепочку передачи коронавирусной инфекции.

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