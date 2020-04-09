Пенза, , 23:34 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утвердил ряд изменений в организации процесса обучения и окончания учебного года в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности, сообщает пресс-служба минобразования региона.

Так, с 13 апреля для учащихся 11-классов необходимо сделать упор на изучение предметов, которые они будут сдавать на выпускных экзаменах в форме ЕГЭ (единого государственного экзамена). Соответствующим образом образовательные учреждения должны скорректировать учебные программы и разработать индивидуальный план для каждого выпускника. Оценки по остальным предметам могут быть выставлены по результатам за первое и второе полугодие.

Для девятиклассников принято решение о сдаче итоговой аттестации двух обязательных предметов в форме ОГЭ (основного государственного экзамена), а именно русского языка и математики. Образовательным учреждениям рекомендовано изучать именно эти предметы внимательнее.

Корректировка учебных планов и программ, по словам губернатора, не должна отразиться на заработной плате педагогов-предметников.

Выпускники 9-х и 11-х классов завершат учебный год — 6 июня 2020 года. Ученики остальных классов уйдут на летние каникулы после 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональное министерство образования установило, что сроки окончания обучения студентам колледжей продлевать не будут. Учебный 2019/2020 год для них закончится 30 июня.

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