Москва, , 21:04 — REGNUM Школьники, которые заканчивают девятый класс в 2020 году, не будут сдавать дополнительные предметы по ОГЭ. Об этом 9 апреля сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире портала «Будущее России».

Таком образом, школьники в 2020 году ОГЭ будут сдавать только по математике и русскому языку. По словам Музаева, это связано с тем, что ОГЭ сдают вдвое больше людей, чем ЕГЭ. И данное ограничение позволит уменьшить поток. Соответствующая рекомендация уже разослана во все регионы России.

Также врио главы Рособрнадзора отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах разная, в связи с чем готовится приказ, по которому регионы сами смогут назначать даты проведения экзаменов в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

Помимо этого, Музаев заявил, что для изменения содержания ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году нет причин. Это связано с тем, что коронавирус помешал учебе лишь в последней четверти года, когда основная работа по подготовке к экзаменам уже была завершена.

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