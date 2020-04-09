Красногорск, , 20:40 — REGNUM Власти Московской области намерены взаимодействовать с другими регионами РФ для доставки их жителей. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьёва, текст которого опубликован на сайте правительства области.

Речь идёт о тех, кто прибывает в аэропорты, расположенные на территории Подмосковья. Планируется обеспечить их доставку до места постоянного проживания.

Граждан «будут доставлять к месту их проживания для организации карантина или самоизоляции».

За минувшие сутки в Подмосковье подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом.