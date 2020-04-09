Москва, , 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.

В частности, 10 апреля планируется осуществить два рейса. Из Пхукета в Санкт-Петербург прибудет около 200 российских граждан, затем этот же борт доставит ещё 50 человек в Москву. Кроме этого, из Кипра в московский аэропорт «Шереметьево» будут доставлены 250 человек.

11 апреля в Москву из Анталии и Бангкока планируется доставить около 550 российских граждан. На 12 апреля запланировано два рейса из Токио и Гоа, которыми в Москву будут доставлены ещё 500 человек.

На 13 апреля запланированы рейсы из европейских стран. Из Подгорицы и из Мадрида планируется привезти по 250 человек каждым бортом.

Уточняется, что все аваирейсы будут выполнены авиакомпанией «Аэрофлот».

Кроме этого, по данным Росавиации, сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля. Проект графика включает рейсы как в Москву, так и в регионы — из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.