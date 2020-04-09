Рим, , 20:37 — REGNUM На 610 человек возросло за сутки количество погибших от последствий заражения коронавирусом в Италии. Об этом 9 апреля сообщил журналистам в ходе брифинга глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Боррелли заявил, что за сутки в стране было выявлено 1615 случаев заражения коронавирусом. Количество подтверждённых случаев заражения достигло 96 877, количество случаев летального исхода выросло до 18 279. Всего в Италии было зарегистрировано 143,6 тысяч выявленных случаев заражения коронавирусом, включая погибших и выздоровевших.

Количество выздоровевших граждан составило за последние 24 часа 1979 человек, общее количество выздоровевших пациентов достигло 28 470 человек.

В стране шестой день подряд наблюдается снижение пациентов в палатах интенсивной терапии. За сутки из них были переведены 88 тяжёлых больных. Общее количество госпитализированных пациентов с выявленным заражением коронавирусом составляет 28 399.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии погибли более 130 врачей и медсестёр, контактировавших с заражёнными коронавирусом пациентами.

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