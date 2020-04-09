Донецк, , 20:35 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в ДНР достигло 13, сообщили 9 апреля в пресс-службе минздрава республики.

Уточняется, что 9 апреля в ДНР выявили ещё шесть случаев заражения коронавирусом. Одни из заболевших — жительница ДНР, недавно побывавшая в Москве.

Ещё пятеро — это люди, контактировавшие с человеком, у которого короновирус был выявлен ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля, в ДНР было подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом. Первый случай COVID-19 диагностирован в конце марта.

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