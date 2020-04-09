Москва, , 20:27 — REGNUM Около четырёх тысяч российских граждан, ожидающих выезда из-за рубежа, получили материальную помощь от правительства. Об этом сообщила на брифинге 9 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что в соответствии с постановлением правительства претендовать на поддержку могут граждане, имеющие обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. Помощь им предусмотрена в размере 2 400 рублей в день на одного взрослого человека в день, 1 600 рублей в день на ребёнка в возрасте до 14 лет.

Захарова уточнила, что выплаты соотечественники будут получать ежедневно до момента возвращения в Россию либо до возобновления регулярного авиасообщения.

«Те, у кого нет билета на указанный период, смогут получать помощь в соответствии с постановлением правительства об оказании содействия гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию», — добавила представитель МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство выделило МИД России около 500 млн рублей на оплату проживания за рубежом российских граждан, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.