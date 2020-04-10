Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве запущен новый развлекательный проект «Онлайн. Библиогород», который поможет жителям столицы интересно и познавательно проводить время на дому в период самоизоляции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«На сайте собрали обширную подборку книг и других материалов из фондов библиотек и культурных центров­. Есть разделы с видеозаписями и прямыми трансляциями. В них можно посмотреть лекции, спектакли, концерты, литературные чтения и обзоры», — рассказала Сергунина.

Фактически платформа объединила в себе наиболее актуальные в период самоизоляции Интернет-ресурсы. Благодаря этому москвичам и жителям других городов больше не нужно каждый раз заходить на сайты, страницы в соцсетях и Youtube-каналы учреждений, чтобы найти, например, видеолекции или мастер-классы. На сайте «Онлайн. Библиогород» можно выбрать один из четырех интересующих разделов: «Электронные ресурсы», «Книжные рекомендации», «Видеозаписи», «Онлайн-активности».

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесменов Москвы обеспечат справочной информацией по коронавирусу