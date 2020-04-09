Ашхабад, , 20:13 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на рабочем совещании в правительстве, отметил важность деятельности молодежной организации имени Махтумкули, занимающуюся воспитанием подростков старше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

При этом туркменский лидер подчеркнул, что нужно учредить аналогичную организацию для детей в возрасте 7 — 14 лет. Бердымухамедов поручил назвать ее «Алтын несил» («Золотое поколение»).

Также президент Туркмении выразил мнение, что для оптимизации учебно-воспитательной работы в школах необходимо ввести должности психолога. Нововведение должно затронуть все общеобразовательные учреждения, в которых насчитывается больше 300 учащихся.

Подводя итог, Бердымухамедов заявил о том, что в Туркмении должны появиться специализированные школы с углубленным изучением робототехники.