Владимир, , 19:53 — REGNUM Врач скорой помощи заразилась коронавирусом во Владимирской области, она находится в крайне тяжёлом состоянии, об этом сообщили 9 апреля в пресс-службе администрации области.

59-летняя женщина, жительница Петушков, работала врачом скорой помощи в Москве. Сейчас она находится в Петушинской районной больнице. Её состояние крайне тяжёлое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за сутки в регионе подтвердили 24 случая коронавируса, общее число случаев — 38. Один пациент скончался. В числе пациентов с подтверждённым коронавирусом — врач-терапевт и фельдшер в Александрове.