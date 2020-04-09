Амстердам, , 19:48 — REGNUM Снижение числа пациентов с выявленным заражением коронавирусом, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии в Нидерландах. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба национального координационного центра.

По данным центра, в настоящее время около 1356 пациентов проходят лечение в отделениях интенсивной терапии в Нидерландах, ещё 52 гражданина страны лечатся в больнице Германии. Ещё 375 пациентов в отделениях интенсивной терапии не заражены коронавирусом.

Как пояснил журналистам директор координационного центра Эрнст Кайперс, нагрузка на отделения интенсивной терапии ещё достаточно сильна, пациентов сюда поступает в два раза больше, чем обычно. Однако он отметил, что ситуация начинает стабилизироваться.

Кайперс уточнил, что смягчать карантинные правила нельзя до тех пор, пока количество пациентов с выявленным заражением коронавирусом в отделениях интенсивной терапии не уменьшится до 1000 человек. По мнению Каперса, такое произойдёт ещё не скоро.

В Нидерландах властями введены жёсткие меры по предотвращению угрозы распространения коронавируса. Гражданам запрещено собираться больше трёх человек, а власти городов могут штрафовать всех нарушающих дистанцию в 1,5 метра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве выявленных случаев заражения в Нидерландах.

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