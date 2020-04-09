Грозный, , 19:45 — REGNUM В Чечне уже второй день нет новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В республике зафиксировано за весь период наблюдения 22 человека с COVID-19. Об этом рассказал в своем ежедневном обращении к жителям Чечни министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

По его словам остаются под медицинским наблюдением 462 человека. Сняты с карантина 856 человек. Выписаны из стационара 15 выздоровевших, остальные семеро остаются в обсерваторе. Из них в тяжелом состоянии один человек — 83-летний мужчина, но и в его лечении отмечены положительные тенденции, отметил министр.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, с начала эпидситуации на территории Чечни проведено 5038 (от 2547 человек) исследований на коронавирусную инфекцию.